REGENSTAUF. LKR. REGENSBURG. Am Donnerstag, 14.März wurde eine Apotheke von Dieben angegangen. Nur Stunden später konnte die Kriminalpolizei Regensburg mithilfe eines Schuhabdrucks die Tatverdächtigen ermitteln.

Am Donnerstagabend wurde in eine Apotheke in der Eichendorffstraße eingebrochen. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten die Täter in den Innenraum und entwendeten dort mehrere Tausend Euro und Medikamente, welche unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Als die Apotheke am Freitagmorgen wieder geöffnet werden sollte, wurde der Schaden festgestellt und die Polizei hinzugezogen. Die Beamten konnten unter anderem am Tatort eine Schuhspur sichern. Ein Hinweis brachte die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg auf einen Tatverdächtigen, welcher kurze Zeit nach der Aufnahme vor Ort aufgesucht wurde. Beim Antreffen des 24-jährigen Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse, war zudem noch eine weitere Personen mit vor Ort. Dem kriminalistischen Spürsinn eines ermittelnden Beamten ist es zu verdanken, dass dieser die Schuhe der Anwesenden beäugte und bei einem Freund des Tatverdächtigen passendes Schuhwerk zur gesicherten Schuhspur erkannte. Nachdem der heranwachsende Freund als Beschuldigter vernommen wurde, räumte er zusammen mit dem anderen Tatverdächtigen die Tat ein. Die Wohnungsdurchsuchung bestätigte die polizeilichen Ermittlungen, indem das Diebesgut aufgefunden wurde. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg Ermittlungen unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.