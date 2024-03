SANKT OSWALD-RIEDLHÜTTE, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am 14.03.2024 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sankt Oswald, Ortsteil Haslach, ein Arbeitsunfall.

Ein 77-jähriger Mann führte zusammen mit einem 39-jährigen Mann Arbeiten am Anwesen mit Hilfe eines Traktors durch. Der 77-jährige befand sich am Heck des Traktors, an dessen Zapfwelle eine Pumpe angeschlossen war.

Aus noch nicht geklärter Ursache begann sich die Pumpe zu drehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann seine Hand in unmittelbarer Nähe und wurde von der sich drehenden Pumpe erfasst. Er erlitt eine schwerwiegende Handverletzung, u.a. wurde dabei der Daumen abgetrennt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt sowie dem Rettungsdienst wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.

Zur Klärung der Ursache wurde die zuständige Berufsgenossenschaft verständigt.

Veröffentlicht am 16.03.2024 um 09:50 Uhr