KEMPTEN (Allgäu). Am Freitag, den 15.03.2024 gegen 16:20 Uhr wurden via Notruf zwei Männer an der Bushaltestelle am Rathausplatz mitgeteilt, einem von Beiden sei eine Schusswaffe aus dem Rucksack gefallen. Die eingesetzten Streifenbesatzungen konnten beide Männer, die sich fußläufig von der Örtlichkeit entfernt hatten, in der Fischersteige antreffen und kontrollieren. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Softairpistole ohne Kennzeichnung, welche sichergestellt und zur Anzeige gebracht wurde.

(PI Kempten)