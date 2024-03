HIRSCHAID / LKR. BAMBERG. Am Freitagnachmittag stand in Hirschaid der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Vollbrand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15.30 Uhr ging am Freitag der Notruf bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein. Einem Passanten war die starke Rauchentwicklung im Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in der Luitpoldstraße aufgefallen. Trotz rascher Ankunft der umliegenden Feuerwehren dauerte die Brandbekämpfung an. Nach gut zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle und konnten zu den Nachlöscharbeiten übergehen. Das Dachgeschoß des Hauses war unterdessen komplett ausgebrannt und gilt seitdem als einsturzgefährdet. Was die Ursache für den Ausbruch des Feuers war, steht noch nicht fest. Deshalb haben Brandermittler der Kriminalpolizei Bamberg die Untersuchungen aufgenommen. Nach Einsatzende waren keine verletzten Personen zu beklagen. Der entstandene Gebäudeschaden bewegt sich nach einer ersten Einschätzung im Bereich von rund 150.000 Euro.