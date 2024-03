BUXHEIM/AK MEMMINGEN. Am Nachmittag des 15.03.2024 kam es gegen 14:15 Uhr im Bereich des Autobahnkreuz Memmingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls auf der A7 kurz vor Berkheim staute sich der Verkehr im Bereich des AK Memmingen. Der Fahrer eines Transporters, der aus Richtung Lindau kam, erkannte dies zu spät und fuhr Bereich der Überleitung von der BAB 96 auf die A7 in Richtung Kassel auf einen bereits stehenden Kleintransporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter auf zwei weitere vor ihm stehende Fahrzeuge geschoben. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Kleintransporters wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des dritten beteiligten Pkws wurde leicht verletzt. Die Unfallörtlichkeit befand sich in einer Unterführung, weswegen die Arbeiten der eingesetzten Rettungs- und die Bergungskräften erschwert waren. Zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge, sowie zur Reinigung der Fahrbahn, musste die Überleitung für rund 4 Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Es waren die Feuerwehren Buxheim, Memmingen und Woringen, sowie Kräfte des THW, der Autobahnmeisterei Memmingen eingesetzt.

(APS Memmingen)