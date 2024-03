KRONACH. Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem siebenjährigen Jungen und dem Auto eines 32-Jährigen. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Gegen 16.10 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem Audi die Ortsdurchfahrt Gehülz in Fahrtrichtung Kronach. An der Bushaltestelle wartete ein Schulbus und ließ die Fahrgäste aussteigen. Darunter befand sich auch ein siebenjähriger Junge, der plötzlich vor dem Bus auf die Fahrbahn trat und dort vom vorbeifahrenden Audi erfasst wurde. Der Schüler prallte gegen den rechten Außenspiegel des Autos und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine nahegelegene Kinderklinik. Die Ortsdurchfahrt Gehülz war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.