418. Vermissung – Öffentlichkeitsfahndung

Am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 16.00 Uhr, verließ eine 67-jährige Rentnerin ihre Wohnung in Untergiesing-Harlaching, um spazieren zu gehen. Nachdem sie nicht mehr nach Hause zurückkam und nicht auffindbar war, wurde sie als vermisst bei der Polizei gemeldet. Sie leidet an Demenz und ist orientierungslos. Normalerweise hält sie sich immer nur im näheren Wohnbereich auf. Ansonsten ist ihr noch die Trambahnlinie 25 ab „Theodolindenplatz“ in Richtung Max-Weber-Platz bzw. Grünwald bekannt.

Aufgrund der Sachlage wurde von polizeilicher Seite umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen die 67-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden konnte.

Beschreibung:

Ca. 165 cm groß, ca. 77 kg schwer, kräftige Gestalt, dunkelbraun gefärbte Haare mit grauem Ansatz, bekleidet mit dunkler Jeans, Turnschuhen mit schwarz-weißen Streifen, dünner schwarzer Pullover

Zeugenaufruf:

Wer hat die 67-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Weitere Informationen zur 67-Jährigen sind hier hinterlegt:

Die Bayerische Polizei - Vermissung einer 67-Jährigen - Öffentlichkeitsfahndung (bayern.de)

419. Widerruf – Vermissung Öffentlichkeitsfahndung

-siehe 1. Medienformation vom 15.03.2024, Nr. 418

Wie bereits heute Morgen berichtet, wurde seit Donnerstag, 14.03.2024, gegen 16.00 Uhr eine 67-jährige Rentnerin aus München vermisst. Da alle Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, wurde schließlich eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Unmittelbar nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung wurde die Mitteilung gesteuert, dass die 67-Jährige wohlbehalten aufgefunden worden war. Es stellte sich heraus, dass die 67-Jährige bis nach Garching gekommen war und dort von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter am Freitag, 15.03.2024 in den frühen Morgenstunden aufgefunden wurde. Dieser verständigte die Polizei, da die Frau einen sehr verwirrten Eindruck machte. Bei der Überprüfung der Kollegen vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass es sich um die gesuchte 67-Jährige handelte. Sie wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht und dort ihrem Sohn übergeben.

420. Staatsschutzrelevantes Delikt – Milbertshofen

Im Laufe des Freitags, 08.03.2024, wurde an der Hausfassade eines Wohnheimes in Milbertshofen ein staatschutzrelevanter Schriftzug in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt festgestellt. Der Schriftzug wurde in arabischer Schrift in gelber Farbe auf blauem Hintergrund von einem bislang unbekannten Täter angebracht. Die Tatzeit war nach dem aktuellen Erkenntnisstand vor dem 08.03.2024, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht weiter eingegrenzt werden.

Das Kommissariat K42 (politisch motivierte Kriminalität) führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Connollystraße bzw. im Bereich des Olympiadorfs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 42, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

421. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Riem

Am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW auf der Straße „Am Hüllgraben“ in Richtung Schatzbogen. An der Einmündung zur Paul-Wassermann-Straße bog der 20-Jährige nach links in diese ein.

Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad BMW die Straße „Am Hüllgraben“ in Richtung „An der Point“.

Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Dabei schleuderte das Motorrad noch gegen den Pkw Ford eines 49-Jährigen aus Österreich, welcher in der Paul-Wassermann-Straße stand und darauf wartete, in die Straße „Am Hüllgraben“ abbiegen zu können.

Der 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Motorrad wurde stark beschädigt. Die zwei Pkw wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000.- Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

422. Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle – Moosach

Am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 18:00 Uhr, führte die Münchner Verkehrspolizei eine Verkehrskontrolle an einer Tankstelle in Moosach durch. Als ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad Yamaha das Tankstellengelände befuhr und auf die Polizeikontrolle aufmerksam wurde, beschleunigte er stark, um sich einer möglichen Kontrolle zu entziehen.

Er fuhr dabei über eine Bordsteinerhöhung, stieß gegen einen Abfalleimer und kollidierte mit einem 42-Jährigen mit Wohnsitz in München, der sich am Tankstellengelände als Fußgänger befand. Der 42-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 24-Jährige stürzte in der Folge und setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort. Er konnte jedoch durch die Polizeibeamten eingeholt und festgehalten werden. Dabei leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die Maßnahme. Ein 39-jähriger Polizeibeamte verletzte sich dabei leicht.

Es wurde festgestellt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass am Motorrad unzulässige technische Veränderungen vorgenommen wurden und nicht für das Fahrzeug ausgegebene Kennzeichen angebracht waren.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer veranlassten Blutentnahme wurde der 24-Jährige entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Polizeibeamte.

423. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Polizeifahrzeug – Schwabing

Am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Augustenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Motorrad.

Eine 22-jährige Polizeibeamtin, als Fahrerin eines VW Polizeifahrzeuges, befuhr die Augustenstraße in Richtung Elisabethstraße. Auf Höhe der Hausnummer 66 wollte sie wenden. Dazu beabsichtigte sie rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Motorradfahrerin mit Wohnsitz in München, welche sich verkehrsbedingt mit einem Motorrad KTM hinter dem Polizeifahrzeug wartend befand.

Die 27-jährige Motorradfahrerin verlor aufgrund dieses Zusammenstoßes das Gleichgewicht und stürzte auf den Boden. Sie verletzte sich dabei leicht, musste jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

424. Vollendeter Trickbetrug durch Unbekannten – Moosach

Am Mittwoch, 13.03.2024, gegen 14:00 Uhr, bekam ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf, in dem ihm eine größere Summe Geld als Lottogewinn in Aussicht gestellt wurde. Er wurde durch diesen aufgefordert 800,- Euro in Google-Play-Karten zu bezahlen, um den vermeintlichen Gewinn ausbezahlt zu bekommen. Dieser Aufforderung kam er nach.

Am Donnerstag, 14.03.20234, gegen 11:00 Uhr, bekam der 58-Jährige einen erneuten Anruf. Der unbekannte Täter forderte erneut Geld, damit die Gewinnausschüttung erfolgen könne.

Der 58-Jährige erkannte daraufhin den versuchten Betrug und beendete das Gespräch mit dem Unbekannten. Anschließend verständigte er die Polizei.

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte mit Bandenbezug) führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Aufgrund des geschilderten Falles warnt die Kriminalpolizei dringend davor, Zahlungsaufforderungen nachzukommen, um eine vermeintliche Gewinnauszahlung zu erhalten.

425. Mehrere Fälle der Sachbeschädigung – Maxvorstadt

Am Freitag, 15.03.2024, gegen 01:00 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei bislang unbekannte und vermummte Täter (1mal weiblich und 1mal männlich) an eine Säule im Eingangsbereich der Universität in der Arcisstraße ein Plakat mit gegen die Polizei gerichtetem Inhalt anbrachten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung U-Bahnhof Universität.

Der Zeuge verständigte telefonisch den Notruf der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter.

Im Bereich des U-Bahnhofs Josephsplatz wurden ebenso mehrere Plakate mit demselben Inhalt angebracht. Die Plakate wurden am Bahnsteig an die dort befindlichen Schaukästen der Fahrplanaushänge geklebt. Die Tatzeit kann hier auf Freitag, 15.03.2024, gegen 00:05 Uhr, eingegrenzt werden.

Alle Plakate wurden durch die Polizei entfernt.

Das Kommissariat 43 (Politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen versuchter Sachbeschädigung, übernommen.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm, dunkel gekleidet mit gelber Gesichtsvermummung und roter Aufschrift

Täter 2:

Weiblich, ca. 160 cm, dunkel gekleidet mit dunkler Gesichtsvermummung

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 15.03.2024, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, im Bereich der Arcisstraße, Barer Straße und dem U-Bahnhof Josephsplatz (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.