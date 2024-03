WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. Ein 25-Jähriger versuchte ein Fahrzeug bei einem Autohaus betrügerisch zu erlangen und an einen ahnungslosen Mann weiter zu verkaufen. Sein Vorhaben fiel jedoch auf. Er wurde festgenommen und befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein 25-Jähriger täuschte bei einem Autohaus in der Versbacher Straße Kaufinteresse an einem hochwertigen Fahrzeug vor. Nach einer Anzahlung von 1000 Euro wies er am Mittwochnachmittag mit einem gefälschten Zahlungsnachweis die Begleichung des 6-stelligen Restbetrags nach. Zeitgleich bestellte er einen anderen Kaufinteressenten, den er durch das Inserieren des Mercedes mit einem geringeren Preis gelockt hatte, auf das Gelände des Autohauses und verkaufte ihm das Fahrzeug. Als seine Absichten durch die Überprüfung des Zahlungseingangs beim Autohaus auffielen, konnte die bereits geleistete Überweisung des ahnungslosen Käufers an den Tatverdächtigen glücklicherweise zurückgebucht werden. Es entstand somit kein Schaden.

Der Mann wurde nach Bekanntwerden seines Vorhabens noch vor Ort durch die Würzburger Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten betrügerischen Erlangens von Kfz. Der 25-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Würzburg geführt.