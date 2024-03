Wechselfallenbetrug in Baumarkt - Kriminalpolizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Dienstagabend haben zwei mutmaßliche Betrüger mit einem Wechseltrick Beute in einem Baumarkt gemacht. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 17:25 Uhr betraten die beiden Männer den Markt in der Kulmbacher Straße und kauften ein Feuerzeug. Im Anschluss wollten Sie noch Geld wechseln. Sie erhielten in der Folge entsprechendes Wechselgeld, verwickelten die Verkäuferin in ein Gespräch und verlangten den Geldschein schließlich zurück.

Durch die Ablenkung gelang es den Tätern zusätzlich das bereits herausgegebene Wechselgeld zu erbeuten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Von den Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: 170 cm groß, 40 Jahre, sprach gebrochenes Deutsch

Täter 2: 180 cm groß, 35 Jahre, sprach ebenfalls gebrochenes Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06023/857-1733 bei der Kripo in Aschaffenburg zu melden.

35-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs - Weiterfahrt unterbunden

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Eine Streife der Miltenberger Polizei stoppte am späten Donnerstagabend einen Pkw-Fahrer, bei dem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Die Fahrt des Mannes war mit der Kontrolle beendet.

Der 35-Jährige war gegen 20:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Industriestraße unterwegs und wurde durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn bestand für die Streife der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auf Nachfrage räumte dieser schließlich auch den vorangegangenen Konsum von Marihuana ein.

Die Fahrzeugschlüssel des 35-Jährigen wurden sichergestellt. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde vor dem Eingang der City Galerie ein E-Bike der Marke Rotwild entwendet.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr, die Staatsstraße 3115 in Richtung Schaafheim. Hierbei kam ihn schwarzer BMW entgegen, der den Außenspiegel des Mannes touchierte und im Anschluss flüchtete.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde im Parkhaus Löhergraben auf dem obersten Parkdeck ein geparkter Mercedes angefahren. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich beim Unfallverursacher um einen roten Pkw.

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe der letzten Woche wurde ein Bauwagen auf dem Mühlberggelände mit silberner Farbe besprüht und ein Pavillon entwendet.

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Am Donnerstag, zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in der Obernauer Straße ein geparkter Honda Jazz angefahren.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagvormittag wurden am Kirchplatz an einer religiösen Statue eine mutwillige Sachbeschädigung festgestellt. Unweit hiervon wurde ein Zettel mit einem gängigen Kinderspiel gefunden, der auf eine Tatausführung durch Kinder oder Jugendliche schließen lässt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, gegen 08:50 Uhr, wurde auf dem Marktkauf-Parkplatz in der Horchstraße ein Daimler mutwillig zerkratzt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr, wurde in der Molkenbornstraße 3 ein geparkter Hyundai angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des letzten Wochenendes wurde von einer Baustelle in der Bahnhofstraße eine Hebeanlage entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLDSTADT, LKR. MILTENBERG. Auf dem Parkplatz eines Hotels im Neubergsweg wurde zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, ein geparkter Ford angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr, und Freitag, 03:30 Uhr, wurden aus einem LKW auf der Rastanlage Spessart Nord rund 500 Liter Diesel entwendet.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.