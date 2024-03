MARKTL A. INN, LKR. ALTÖTTING. Am Donnerstagmittag, 14. März 2024, kam es in Marktl am Inn, auf Höhe Walln, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person getötet wurde. Die Polizeiinspektion Burghausen übernahm nun die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr am 14.03.2024, gegen 13.10 Uhr, ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn mit seinem Kraftrad der Marke Yamaha in Marktl, Höhe Walln, einen unbefestigten Weg neben der Kreisstraße AÖ 15. Zur selben Zeit kam ihm ein Mercedes Lieferwagen, welcher durch eine 42-jährige Frau aus Thüringen gesteuert wurde, entgegen.

Der Kradfahrer stürzte, geriet mit seinem Körper unter den Lieferwagen und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete ein technisches, sowie ein unfallanalytisches Gutachten an, um die Unfallursache zu ermitteln.

Am Unfallort waren die Feuerwehren Marktl, Marklberg, Erlbach, sowie Reischach, welche sich um die Bergung des Verunfallten kümmerten und den Brandschutz sicherstellten.

Der Gesamtsachschaden am Krad, sowie am Lieferwagen beläuft sich auf ca. 18000,- Euro.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden nun durch die Polizeiinspektion Burghausen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, geführt.