WINDORF, LKR. PASSAU, BAB A3. Zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen kam es am späten Donnerstagabend auf der A3, zwischen den Anschlussstellen Aicha v.W. und Garham/Vilshofen. Hierbei wurde eine 23-jährige deutsche Pkw-Fahrerin getötet. Ein 49-jähriger ungarischer Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Unfallzeit befuhr die 23-Jährige mit einem Pkw die A3 in Fahrtrichtung Regensburg. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam es mit einem nachfolgenden Pkw, der von dem 49-Jährigen gesteuert wurde, zu einem Zusammenstoß. Der von der Frau gelenkte Pkw wurde dabei unter anderem gegen einen vorausfahrenden Kleintransporter, den ein 50-jähriger Pole steuerte, geschleudert, wobei sie sich tödliche Verletzungen zuzog. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens ca. 50.000 Euro geschätzt. Aufgrund des anfangs unklaren Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter bei der Unfallaufnahme hinzugezogen. Die A3 musste für etwa vier Stunden in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt werden, wobei eine Ausleitung an der Anschlussstelle Aicha v.W. erfolgte.

Bei der Unfallaufnahme unterstützten neben dem eingesetzten Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Weferting, Aicha v.W., Rathsmannsdorf, Schwarzhöring und Kirchberg, sowie die Autobahnmeisterei Passau.

Die Verkehrspolizeiinspektion Passau bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-5021 zu melden.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-5021

Veröffentlicht am 15.03.2024, 06.35 Uhr