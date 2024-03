KEMPTEN. Am Donnerstagnachmittag erfolgte bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einem Haus "Aufm Plätzle" in der Kemptener Innenstadt. Durch die alarmierte Feuerwehr Kempten (Allgäu) konnte der Küchenbrand jedoch schnell gelöscht werden. Als Grund für den Brand konnte die Feuerwehr angebranntes Essen auf dem Herd ausmachen, welches die Küchenzeile in Brand setzte. Durch die Rauchentwicklung erlitten drei Anwohner eine leichte Rauchgasintoxikation, welche vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt wurde.

Die Feuerwehr Kempten (Allgäu) war mit 30 Personen, die Polizeiinspektion Kempten mit 4 Streifenbesatzungen im Einsatz. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Weitere Wohnungen des Hauses sowie Nachbargebäude blieben unbeschädigt.

(PI Kempten)