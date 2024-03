GAUKÖNIGSHOFEN, LKR. WÜRZBURG. Telefonbetrüger haben einen 68-Jährigen mit einer gängigen Masche dazu gebracht, einen fünfstelligen Geldbetrag zu übergeben. Ihm wurde vorgespielt, dass eine nahestehende Person in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Mittwochmittag riefen die Täter bei dem Rentner an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Ein Mann, welcher sich als Polizeibeamter ausgab, schilderte dem 68-Jährigen, dass sein Sohn mehrere Personen bei einem Unfall getötet hätte. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, müsse dieser nun eine hohe Kaution zahlen.

Nachdem der Mann das Geld bei seiner Bank abgeholt hatte, übergab er dieses zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Zeppelinstraße in Würzburg an einen unbekannten Abholer.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 35 und 40 Jahre alt

Schwarze Haare

Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des unbekannten Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat.