WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Morgen des Neujahrtags verschaffte sich eine zunächst unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Telekommunikationsgeschäft. Die Kriminalpolizei Würzburg konnte den Täter nun ermitteln. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft, auch aufgrund mehrerer gleichgelagerter Einbrüche.

Am Neujahrstag, gegen 08:15 Uhr, verschaffte sich eine vermummte Person gewaltsam Zutritt zu einem Telekommunikationsgeschäft in der Herzogenstraße. Dort entwendete sie zahlreiche Mobiltelefone im Gesamtwert von über 19.000 Euro.

Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 48-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen. Die Kriminalpolizei Würzburg konnte ihn am Mittwochmorgen zusammen mit den örtlichen Polizeikräften aus Coesfeld festnehmen. Ihm konnten mittlerweile eine Vielzahl an Einbrüchen übers gesamte Bundesgebiet nachgewiesen werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 48-Jährige am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts mehrerer Einbruchdiebstähle. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.