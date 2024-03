Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

HEROLDSBACH, LKR. FORCHHEIM. Ende Dezember 2023 kam es in der Nähe einer Bushaltestelle in Heroldsbach zum versuchten Raub von Bargeld. Das 16-jährige Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Inzwischen kamen die Beamten der Kriminalpolizei Bamberg drei Tatverdächtigen auf die Spur.

Am 23. Dezember 2023, gegen 0.45 Uhr, fuhr der 16-Jährige mit dem Bus von Forchheim nach Heroldsbach. An der Haltestelle „In der Hub“ in Heroldsbach verließen er und vier Jugendliche den Bus. Die vier Jugendlichen folgten dem 16-Jährigen bis zur Straße „Am Kübellohberg“. Dort sollen sie ihn angesprochen und nach Geld gefragt haben. Als der 16-Jährige verneinte, soll ihn einer der Jugendlichen niedergeschlagen haben. Anschließend sollen die Vier den am Boden Liegenden getreten haben, bevor sie ohne Beute flüchteten. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg führten nun zu drei Tatverdächtigen. Nach einem Presseaufruf meldete sich ein Zeuge und gab wertvolle Hinweise, die die Beamten auf die Spur der Jugendlichen führte. Dabei handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Forchheim sowie zwei 17-Jährige aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Die genauen Umstände der Tat und die jeweilige Beteiligung der drei Verdächtigen ist nun Gegenstand der Ermittlungen.