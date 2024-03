Verkehrskontrolle der Obernburger Polizei - Pedelec "frisiert" - Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Im Rahmen der Kontrolle eines 51-jährigen Pedelec-Fahrers am Mittwochabend wurden gleich mehrere Straftaten aufgedeckt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Der 51-Jährige geriet gegen 17:30 Uhr ins Visier der Streife der Obernburger Polizei. Die Beamten stoppten den Mann in der Großwallstädter Straße und stellten bereits zu Beginn drogentypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch fest. Der Radfahrer räumte den Konsum von Amphetamin ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam zudem eine geringe Menge Amphetamin zum Vorschein und dass das Pedelec des 51-Jährigen technisch manipuliert wurde. Das Fahrrad und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Den Mann erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren auf Grund der Trunkenheit im Verkehr, einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Pkw mit Diebesgut gestoppt - Ermittlungen gegen Fahrzeuginsassen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei stoppte am frühen Mittwochmorgen einen Pkw auf der A3. Im Fahrzeug konnte Diebesgut aus einem Großmarkt im Stadtgebiet Aschaffenburg aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Pkw geriet gegen 07:00 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt ins Visier der Beamten der Verkehrspolizei. An der Anschlussstelle Kleinostheim unterzogen sie das Fahrzeug einer Kontrolle. Hierbei konnten sie eine Vielzahl von Kleidungsstücken, die allesamt noch mit Etiketten versehen waren, feststellen. Die Fahrzeuginsassen wurden zunächst vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Textilien zuvor in einem Großmarkt in der Neuen Glattbacher Straße entwendet worden sind. Die Waren im Wert von mehreren hundert Euro wurden sichergestellt und gehen zurück an den rechtmäßigen Besitzer.

Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 54 und 55 Jahren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Männer aus dem Raum Frankfurt wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Dienstag,16:15 Uhr, wurde in der Brentanostraße an einer Hausfassade ein orangefarbenes Graffiti angebracht.

ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 20:20 Uhr, wurde aus dem Schulhof der Fröbelschule in der Friesenstraße ein Fahrrad der Marke Specialized entwendet.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, wurde aus dem Garten eines Hauses in der Bayreuther Straße ein Fahrrad der Marke Steppenwolf entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, gegen 18:25 Uhr, fuhr ein schwarzer BMW auf der Ebene 1 im Parkhaus Löhergraben gegen einen geparkten Pkw. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, der Halter des geschädigten Pkw ist noch unbekannt. Er wird gebeten, sich bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde auf dem REWE-Parkplatz "Am Südkreisel" ein geparkter Mercedes angefahren.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, gegen 20:40 Uhr, wurde ein geparkter VW in der Hauptstraße im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.