413. Gefährliche Körperverletzung – Berg am Laim

Am Samstag, 09.03.2024, gegen 03:00 Uhr, verständigte ein Zeuge den Notruf der Feuerwehr. Er teilte mit, dass es vor einem Lokal in Berg am Laim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen kam. Hierbei wäre eine Person verletzt worden.

Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte der Münchner Polizei vor Ort einen 32-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München, festnehmen, der nachdem er die Polizei wahrnahm zu flüchten versuchte. Bei ihm wurde eine leichte Gesichtsverletzung festgestellt.

Ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München konnte ebenfalls angetroffen werden. Dieser wurde bereits vom Rettungsdienst aufgrund schwerer Kopfverletzungen vor Ort behandelt. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Beim 32-Jährigen konnte ein mitgeführtes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Mit diesem soll er dem 38-Jährigen zuvor bedroht haben. Da beide Beteiligte eine deutliche Alkoholisierung aufwiesen, wurden Blutentnahmen angeordnet.

Der 32-Jährige musste aufgrund seines Verhaltens in polizeilichen Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Er wurde in den frühen Morgenstunden wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

414. Versuchte räuberische Erpressung – Unterhaching

Am Mittwoch, 13.03.2024, gegen 00:45 Uhr, befand sich ein 42-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, am Bahnsteig des S-Bahnhofs Unterhaching.

Dort wurde er von einem bislang unbekannten Mann mit einem Fahrrad angesprochen und gebeten, für ihn nachzusehen, wann die nächste S-Bahn käme. Nachdem der 42-Jährige auf die Anzeigentafel verwiesen hatte und weiterging wurde er erneut von dem unbekannten Tatverdächtigen mit demselben Anliegen angesprochen, worauf er diesmal nicht einging.

Als er hinter sich laute Geräusche hörte drehte sich der 42-Jährige um und sah, wie der unbekannte Mann auf ihn zukam und dabei hinter seinem Rücken einen spitzen, länglichen Gegenstand hervorzog, ihn damit bedrohte und von ihm Bargeld und sein Mobiltelefon forderte. Der 42-Jährige drehte sich daraufhin um und flüchtete.

Der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad.

Der 42-Jährige erstattete erst verspätet Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftig im Sinne von sportlich/trainiert, kurze blonde nach oben gestellte Haare ("Igelfrisur"), bekleidet mit schwarzer Jacke oder Daunenweste und grauer, weiter Jogginghose.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Unterhaching, Deisenhofener Weg, Hauptstraße, Rathausstraße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

415. Politisch motivierte Schmierschriften – Schwabing

Am Freitag, 08.03.2024, zwischen 12:00 und 13:30 Uhr, wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Schmierschriften in roter Farbe an die Gebäudefassade einer Studentenverbindung angebracht.

Bei den Schmierschriften handelt es sich um einen politisch motivierten Schriftzug und ein Symbol des Kommunismus.

An der Hauswand entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 43 (politisch motivierte Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Potsdamer Straße und Ungererstraße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

416. Zwei Brandfälle – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 00:20 Uhr, stellte ein 31-jähriger Bewohner in einer Ecke seiner Sammeltiefgarage ein Feuer fest. Daraufhin verständigte er den Notruf der Polizei.

Das Feuer wurde bereits vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr München durch das Auslösen der vorhandenen Sprinkleranlage vollständig gelöscht.

Durch den Brand entstand ein Rußschaden an den Tiefgaragenwänden von mehreren tausend Euro.

Abgestellte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Der 31-Jährige gab an, beim Betreten der Sammeltiefgarage zwei unbekannte männliche Personen gesehen zu haben.

Bereits am Mittwoch, 13.03.2024, gegen 23:40 Uhr, gerieten zwei am Straßenrand des Wohnanwesens abgestellte Großraummülltonnen in Brand. Diese wurden von der Feuerwehr gelöscht.

Aufgrund der kurzen Zeitfolge und der örtlichen Nähe kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, jugendliches Alter, ca. 1,80 m – 1,85 m groß, blonde nach oben frisierte Haare, schwarzer Kapuzenpullover, weiße Jeans

Täter 2:

Männlich, jugendliches Alter, ca. 1,80 m – 1,85 m groß, blonde nach oben frisierte Haare, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hans-Fischer-Straße, Karl-Spengler-Straße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

417. Größerer Polizeieinsatz – Moosach

Am Dienstag, 12.03.2024, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit Freunden in einer Münchner Parkanlage.

Als ein 19-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, zu der Freundesgruppe hinzukam, kam es zwischen ihm und dem 18-Jährigen zu einem verbalen Streit. Dieser Streit eskalierte im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei bedrohte der 19-Jährige den 18-Jährigen mit einem Messer. Daraufhin flüchtete der 18-Jährige und verständigte den Notruf des Polizeipräsidiums München.

Hintergrund des Streits sollen die konträren politischen Positionen der beiden Kontrahenten sein.

Die Einsatzkräfte der Münchner Polizei konnten den 19-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung antreffen. Bei einer Durchsuchung konnte das Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss wurde er auf eine Polizeiinspektion verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.