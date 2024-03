NÜRNBERG. (260) In der Nacht von Dienstag (12.03.2024) auf Mittwoch (13.03.2024) griffen drei Jugendliche einen Unbeteiligten in der Nürnberger Innenstadt an, verletzten und beraubten ihn. Nach Entlassung aus dem polizeilichen Gewahrsam setzten sie ihre Raubtour unbeeindruckt fort.



Gegen Mitternacht machte der Geschädigte (20) einen Spaziergang im Bereich des Spittlertorgrabens, als er von drei Jugendlichen angesprochen wurde. Unvermittelt schlug ihm einer der Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Blutung an der Lippe und Kopfschmerzen.

Als der 20-Jährige davonlaufen wollte, packte ihn einer der drei am Arm und fragte, was sich in seiner Bauchtasche befinden würde. Ohne eine Antwort abzuwarten versuchte der Jugendliche die Umhängetasche zu öffnen. Dem Geschädigten gelang es zu flüchten, woraufhin er jedoch durch die drei jungen Männer verfolgt wurde. Einer der Täter holte den Flüchtenden ein und würgte diesen. Der 20-Jährige suchte in der Folge Zuflucht bei einer vorbeilaufenden Gruppe ihm unbekannter Personen.

Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellte die Tatverdächtigen (15,16,16) im Nahbereich, nahm sie fest und brachte sie in die Dienststelle.

Für den Geschädigten riefen die Beamten den Rettungsdienst, welcher diesen vor Ort medizinisch versorgte.

Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen entlassen.

Unbeeindruckt von den Geschehnissen setzten zwei der Jugendlichen ihren Raubzug wenig später fort.

Im U-Bahn-Verteiler Plärrer trafen Beamte gegen 06:40 Uhr auf einen Mann (24), der im Gesicht verletzt war und leicht aus dem Mund blutete. Dieser gab an, von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen worden zu sein. Weiterhin hätten die jungen Männer versucht, ihn zu berauben, was jedoch nicht gelungen war. Anschließend wären die Täter in Richtung des Spittlertorgrabens geflüchtet.

Zwei der Jugendlichen (15,16) wurden im Rahmen einer Fahndung dort angetroffen und wiederum festgenommen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Beamte brachten die Jugendlichen erneut zur Dienststelle, wo sie nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen werden mussten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die drei Tatverdächtigen müssen sich wegen Raub- bzw. Körperverletzungsdelikten verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc