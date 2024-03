NÜRNBERG. (259) Am Mittwochabend (13.03.2024) kam es in der Bayreuther Straße/Ecke Laufer Tor zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Fahrrad. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang bzw. die Ampelschaltung geben können.



Der 49-jährige Fahrer eines VW fuhr gegen 22:00 Uhr die Bayreuther Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach rechts in die Straße Laufer Tor stieß er mit einem Fahrrad zusammen, dass die Furt ebenfalls stadteinwärts befuhr. Der Fahrradfahrer (61) stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Er kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro.

Da der Unfallhergang auf Grund unterschiedlicher Aussagen nicht zweifelsfrei geklärt ist, sucht die Verkehrspolizei Nürnberg nun Zeugen. Diesbezügliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0911/6583-1530 entgegengenommen.



Erstellt durch: Robert Sandmann / bl