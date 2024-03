MARKTREDWITZ / LKR. WUNSIEDEL. Fahnder der Grenzpolizei Selb stellten bei der Kontrolle eines 35-Jährigen eine größere Menge Heroin sicher.

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Selb einen Fahrgast im Regionalexpress von Marktredwitz nach Hof. Hierbei fanden die Zivilbeamten Heroin im niedrigen zweistelligen Grammbereich in einer Plastiktüte. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und nahmen den 35-Jährigen mit Wohnsitz in Kempten fest. Sie zeigten ihn wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz an. Anschließend durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Hof.