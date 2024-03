LKR. OBERALLGÄU / FÜRTH. Beamte der Fürther Polizei haben die aus dem Landkreis Oberallgäu vermisste 14-Jährige wohlbehalten aufgegriffen.

Die Beamten trafen die 14-Jährige am Hauptbahnhof in Fürth an. Sie ist wohlbehalten und die Polizisten überstellen sie nun an Angehörige.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bittet zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild – zu löschen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).