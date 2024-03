REGENSBURG. Am Montag, 11. März brachen Diebe in einen Hanf-Drogerieladen ein. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr brachen Diebe in ein Drogeriegeschäft für Hanfartikel in der fröhlichen Türkenstraße ein. Der Beuteschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die Angaben zu der Situation machen können, sich unter der 0941/506-2888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.