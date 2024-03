REGENSBURG. Von Montag auf Dienstag, 12. März wurde ein Modegeschäft von Dieben nahezu vollständig ausgeräumt. Der Beuteschaden beträgt einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Von Montag auf Dienstag drangen Diebe in die Räumlichkeiten eines Modegeschäfts in der Residenzstraße in Regensburg ein. Dort entwendeten sie sämtliche Ware aus den Ausstellungsräumen und Nebenräumen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Da das umfangreiche Diebesgut abtransportiert werden musste, wird zur Tatzeit ein Kleintransporter oder ähnliches im Tatumfeld vermutet.

Die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet unter 0941/5062888 um Zeugenhinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.