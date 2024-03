0521 – Ladendieb wird festgenommen

Oberhausen – Am Dienstag (12.03.2024) entwendete ein Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt. Ihm drohen nun Konsequenzen.

Gegen 10.40 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in der Donauwörther Straße informiert. Ein 40-Jähriger entwendete Alkohol und Lebensmittel aus einem Supermarkt. Da dies offenbar nicht das erste Mal vorkam und der Mann auch keinen Wohnsitz vorweisen konnte, nahmen ihn die Polizeibeamten fest.

Heute soll entschieden werden, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird.

0522 – Fahrer nach Unfallflucht ermittelt.

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (12.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen bereits ermittelt.

Gegen 11.00 Uhr war ein Sprinter in der Augustastraße unterwegs. Als der Sprinter in die Eschenhofstraße abbog, touchierte er einen dort geparkten BMW. Unfallzeugen machten den Fahrer des Sprinters daraufhin auf den Unfall aufmerksam. Dieser fuhr aber trotzdem weiter. Schließlich wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Dank der Unfallzeugen ermittelten die Beamten den betreffenden Sprinter und kurz darauf auch der mutmaßliche Unfallverursacher. Dabei handelte es sich um einen 24-jährigen Mann. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

0523 – Mann greift Mitbewohner und Polizisten an

Innenstadt – Gestern (12.03.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Wohnunterkunft. Ein Mann versuchte später, einen Polizeibeamten zu schlagen.

Gegen 21.00 Uhr griff ein 43-Jähriger Bewohner einer Wohnunterkunft in der Johannes-Rösle-Straße einen 28-jährigen Mitbewohner unvermittelt vor dem Gebäude an. Dabei schlug er ihn mehrfach mit der Faust und stieß ihn an eine Wand. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend ging der 43-Järhige in die Wohnunterkunft und verhielt sich äußerst aggressiv. Die Polizei wurde verständigt. Auf Grund seines Verhaltens sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte der 43-Jährige die Beamten mehrfach. Im Streifenwagen versuchte er anschließend, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Der Polizist konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahezustand befand, brachte ihn die Streife in ein entsprechendes Krankenhaus.

Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.

0524 – Ohne Führerschein unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (12.03.2024) war eine 50-Jährige ohne Führerschein in der Derchinger Straße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr stellte eine Polizeistreife in einer Parkbucht in der Derchinger Straße einen stehenden Pkw fest. Der Motor des Fahrzeugs lief aber. Die Polizeistreife kontrollierte daraufhin die 50-jährige Fahrerin, die sich noch auf dem Fahrersitz befand. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 50-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Fahrten zu verhindern.

Gegen die 50-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.