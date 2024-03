EBERN, LKR. HAßBERGE. Am Montagmittag brannte ein Lagerraum voll mit Spielsachen nieder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße zu dem Brand einer Lagerhalle für Kinderspielzeug gekommen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert und waren schnell vor Ort. Die Einsatzstelle wurde für die Löscharbeiten großräumig abgesperrt und Personen aus angrenzenden Häusern in Sicherheit gebracht. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude hat die Feuerwehr erfolgreich verhindert und nach Beendigung der Löscharbeiten durften die Leute wieder in ihre Häuser und Büroräume zurückkehren.

Neben dem roten Kreuz waren mehrere Streifen der Polizei, ebenso wie Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Ebern, Heubach, Eyrichshof, Eichelberg und Reutersbrunn, mit insgesamt 49 Einsatzkräften, vor Ort.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.