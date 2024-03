Einbrecher durch Hausbesitzer gestört - Fahndung führt zur Festnahme

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am frühen Mittwochmorgen konnte eine 23-Jährige zwei Unbekannte beobachten, die gerade im Begriff waren, in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße einzudringen. Ein 35-Jährige konnte auf seiner anschließenden Flucht festgenommen werden. Ein zweiter Täter ist bislang flüchtig.

Dem Sachstand nach verschaffte sich der 35-Jährige zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen am Mittwoch gegen 04:50 Uhr Zugang zu dem Anwesen in der Schillerstraße und durchsuchten den Keller des Wohnhauses.

Als die Täter die Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Einer der Tatverdächtigen konnte jedoch noch auf der Flucht durch eine Streife vorläufig festgenommen werden. Da es zu keinem Beuteschaden kam, wurde der Tatverdächtige nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die Kripo Aschaffenburg ist für Hinweise unter 06021/857-1733 erreichbar.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

19-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - Hund und Pkw angefahren

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Dem polizeilichen Ermittlungsstand nach fuhr ein 19-jähriger ohne Führerschein mit einem Pkw, den er nicht benutzten durfte, durch Kleinwallstadt. Als die Fahrzeugeigentümerin im Nachhinein massive Schäden an ihrem Pkw feststellte, meldete sie dies der Obernburger Polizei.

Der 19-jährige Tatverdächtige benutzte den Pkw einer Mitbewohnerin ohne deren Erlaubnis und fuhr nach ersten Erkenntnissen durch Kleinwallstadt. Hier kam es im Bereich des Pitztalgrabens zu einem Zusammenstoß mit einem Hund, welcher hierdurch verletzt wurde und in einer Tierklinik behandelt werden musste. Im weiteren Verlauf touchierte der 19-Jährige mit dem unerlaubt genutzten Mercedes einen geparkten Opel Corsa im Bereich der Frühlingstraße. Die linke Fahrzeugseite des Opels wurde auf der ganzen Länge beschädigt.

Die Eigentümerin des Mercedes stellte die Unfallschäden an ihrem Pkw am Mittwoch fest und meldete dies unverzüglich der Polizei Obernburg. Der Tatverdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt, nach Angaben der Geschädigten, bereits ins Ausland abgesetzt.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht sowie des unbefugten Gebrauchs eines Pkw.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmittag um 12:00 Uhr ist es auf der B8 im Bereich der Ausfahrt Mainaschaff-West zu einer gefährlichen Verkehrssituation, in deren Folge ein Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen musste. Der Verursacher, vermeintlich ein 1er BMW, fuhr jedoch einfach weiter.

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Montag 11.03., 19:30 Uhr bis Dienstag 12.03., 06:30 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Lohrer Straße und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Polizeiinspektion Obernburg

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr beschädigte eine 84-jährige Autofahrerin beim Ausparken einen schwarzen Hyundai, welcher am Marktplatz parkte. Die Frau meldete die Beschädigung bei der Polizei. Nun wird der Besitzer des schwarzen Hyundai gesucht.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU – OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Samstag bis Dienstagmorgen aus einem Grundstück im Bereich des Industriegebiet Süd an der B20 ein kompletter Baucontainer entwendet. Aufgrund der Größe des Containers wird davon ausgegangen, dass hier ein Hebekran verwendet werden musste.

LKR. ASCHAFFENBURG. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstag gegen 16:15 Uhr in der Gartenstraße in Mömbris einen geparkten Opel Corsa und entfernte sich im Anschluss unerkannt. An dem Opel wurde die Heckstoßstange beschädigt.

Ebenfalls ein Opel Corsa wurde in der Hanauer Straße in Alzenau beschädigt. Hier touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel Corsa und beschädigte den Außenspiegel.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen dem 04.03.2024 und dem 09.03.2024 wurde ein Automat für Holzkugeln im Burgweg aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 150 Euro. Der Beuteschaden ist derzeit noch nicht bekannt.