NAILA, LKR. HOF. Am Dienstagnachmittag übergab eine über 70-Jährige nach einem Schockanruf mehrere zehntausend Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Am frühen Nachmittag riefen die Täter bei der über 70-Jährigen mit Wohnsitz in Naila an und erzählten ihr die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls. Um einen Angehörigen vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, übergab die Frau mehrere zehntausend Euro Bargeld an einen unbekannten Geldabholer. Die Übergabe erfolgte gegen 15:30 Uhr in Naila im Übergang der Kronacher Straße in die Weststraße. Der unbekannte Abholer flüchtete anschließend vom Tatort. Eine Beschreibung konnte die Frau nicht abgeben.

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.