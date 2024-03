REGEN, ZWIESEL, VIECHTACH, LKR. REGEN, DEGGENDORF, LANDKREIS DEGGENDORF. Bei Verkehrsunfällen im Straßenverkehr, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet werden, zählt überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit beim Führen von Kraftfahrzeugen, insbesondere in Verbindung mit Ablenkung, nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Zudem ereignet sich der Großteil der tödlichen Verkehrsunfälle außerhalb geschlossener Ortschaften. Zur Bekämpfung dieser Hauptunfallursachen führen die örtlich zuständigen Dienststellen der Landkreise Regen und Deggendorf ab Freitag (15.03.2024) mehrwöchige Schwerpunktkontrollen an den Bundesstraßen 11 und 85 durch.

Hauptunfallursachen Geschwindigkeit und Ablenkung

Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto weniger Zeit bleibt, um auf potentielle Gefahren wie eigene Fehler oder Störungen im Verkehrsraum reagieren zu können. Diese verkürzte Reaktionszeit erhöht das Risiko eines Verkehrsunfalls. Auch verursacht eine höhere Geschwindigkeit einen immer länger werdenden Bremsweg. Das Fahrzeug kommt also später zum Stillstand je schneller man fährt. Darüber hinaus steht die gefahrene Geschwindigkeit in direktem Zusammenhang mit der Schwere der Verletzungen.

Wer am Steuer seines Fahrzeuges abgelenkt ist, riskiert nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Sich neben dem Autofahren noch anderweitig zu beschäftigen, beeinträchtigt die Aufmerksamkeit, die Konzentration sowie das Reaktionsvermögen und provoziert damit Fahrfehler – auch wenn die Blicke auf das Smartphone nur kurz sind, man nur schnell den umgekippten Kaffeebecher retten will oder noch die Zieladresse ins Navi eintippt. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h führt eine Unaufmerksamkeit von nur einer Sekunde zu einem fast 30 Meter langen Blindflug. Man fährt also diese 30 Meter ohne jegliche Kontrolle über sein Fahrzeug. Folglich wird die Reaktionszeit in einer Gefahrensituation in der Regel zu kurz sein, um richtig reagieren zu können.

Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen

Im Jahr 2023 ereignete sich der Großteil der tödlichen Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern außerhalb geschlossener Ortschaften, im Besonderen auf Bundesstraßen.

Die Zahl der Geschwindigkeitsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern stieg im Jahr 2023 leicht an. Dabei wurden mehr Menschen verletzt als noch im Vorjahr. Auch wenn die Zahl der Getöteten von 22 auf 14 sank, verstarb dennoch jeder fünfte Verkehrstote aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit. Die Zahl der Ablenkungsunfälle stieg um 15% an. Es wurden dabei mehr Personen verletzt, die Zahl der Getöteten blieb gleich. Von 63 tödlichen Verkehrsunfällen im Jahr 2023 ist die Unfallursache bislang nicht bekannt. Aus polizeilicher Sicht kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ablenkung am Steuer hierbei mitursächlich war.

Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen auf der B11 um 4 auf 12 an. Dabei wurde eine Person getötet und 16 schwer verletzt. Auch erhöhte sich die Anzahl der Verkehrsunfälle auf der B85 von 14 auf 18. Zwei Personen wurde dabei getötet, eine mehr als noch 2022. Ebenso nahm die Anzahl an schwer verletzten Personen mit 23 deutlich zu.

Die Schicksale hinter den Statistiken

Wenn diese Unfallstatistiken jährlich veröffentlicht werden und von Trends und Entwicklungen die Rede ist, gerät oftmals in Vergessenheit, dass sich hinter diesen Zahlen Menschen und Schicksale verbergen. Den schwerwiegenden Konsequenzen, die ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang mit sich bringt, kann eine Statistik niemals gerecht werden.

Stirbt ein Mensch im Straßenverkehr, sind einer Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats zufolge im Schnitt weitere 113 Menschen unmittelbar davon betroffen – Angehörige, Freunde, Bekannte, Einsatz- und Rettungskräfte. Die Verarbeitung eines Unfalltods kann langwierig und kompliziert sein, auch für „Profis“, die derartigen Szenarien von Berufs wegen vielleicht öfter ausgesetzt sind, und vermeintlich Unbeteiligte. Allen voran aber für Angehörige, die einen Menschen aus ihrer Mitte verlieren und ein Leben lang mit diesem Verlust umgehen müssen.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und brennt vollständig aus

Am Abend des 10.06.2023 befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die B11 von Bayerisch Eisenstein kommend in Richtung Zwiesel. Unmittelbar nach dem Ortsende Bayerisch Eisenstein wurde sie von einem grauen BMW überholt. Nachdem das Überholmanöver bereits vollendet war, kam der BMW etwa auf Höhe der Ortschaft Arberhütte plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und kam zwischen Bäumen auf dem Dach zum Liegen. Die alarmierten Feuerwehrkräfte löschten den lichterloh brennenden Pkw ab. Der Fahrer konnte nicht mehr gerettet werden.

Skoda überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn

Am Nachmittag des 22.02.2022 kam ein Fahrer eines Skoda bei der Fahrt auf der B85 von Kirchdorf i.W. in Richtung Regen in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr auf 100 Meter Länge eine Grünfläche und prallte schließlich gegen eine Leitplanke. Über diese wurde er hinweggeschleudert und überschlug sich. Anschließend blieb der Skoda hinter der Leitplanke im Straßengraben total beschädigt liegen. Der Mann konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Intensivierung der Verkehrsüberwachung an der B11 und B85 zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Im Zeitraum von 15.03. – 30.04.2024 wird durch die örtlichen Dienststellen unter der Einsatzleitung der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf der fließende Verkehr auf der B11 und der B85 in den Landkreisen Regen und Deggendorf im Hinblick auf die Hauptunfallursachen Geschwindigkeit und Ablenkung intensiv überwacht, um nachhaltige Verbesserungen bei der Einhaltung der Verkehrsvorschriften zu erzeugen. Dabei greifen die Dienststellen auf alle zur Verfügung stehenden Geschwindigkeitsüberwachungsmittel zurück: Es wird klassisch geblitzt, gelasert und mit dem Enforcement-Trailer überwacht. Rund 90 Messungen sollen ab Freitag bis zum Ende der Aktionswochen von den Einsatzkräfte auf der B11 und B85 an Unfallhäufungspunkten durchgeführt werden. Gleichzeitig werden im Rahmen von Anhalte- und mobilen Verkehrskontrollen ganzheitliche Überprüfungen in Hinblick auf die geltenden Verkehrsvorschriften über die Hauptunfallursachen hinaus durchgeführt. Die Polizeiinspektionen Regen, Zwiesel, Viechtach und Deggendorf von den Zentralen Einsatzdiensten des Polizeipräsidiums Niederbayern unterstützt.

Die Schwerpunktkontrollen sollen dazu beitragen die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen und insbesondere schwere und gar tödliche Verkehrsunfälle weitestgehend zu verhindern. Neben den Kontrollmaßnahmen werden die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen mit den Verkehrsteilnehmern dazu aber auch gezielt in Kontakt treten, um über die Gefahren des Straßenverkehrs, insbesondere hinsichtlich überhöhter/nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Ablenkung, aufzuklären und zu sensibilisieren.

Veröffentlicht: 13.03.2024, 08.45 Uhr