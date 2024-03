ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 69-Jähriger einen Unbekannten beobachten, wie er gerade im Begriff war, in seine Wohnung in der Badergasse einzusteigen. Der 21-Jährige konnte auf seiner anschließenden Flucht festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt und sitzt in Haft.

Dem Sachstand nach begab sich der 21-Jährige am Sonntag, gegen 07:50 Uhr, an ein Mehrfamilienhaus in der Badergasse. Er nutzte eine vor Ort aufgefundene Leiter und gelangte so auf den Balkon einer Wohnung. Dort versuchte er mit die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Der Bewohner konnte den Mann jedoch beobachten und verständigte die Aschaffenburger Polizei.



Als der Täter den Zeugen bemerkte, lies er von seinem Vorhaben ab, kletterte über die Leiter wieder nach unten und entfernte sich zu Fuß. Er konnte jedoch noch auf der Flucht durch eine Streife vorläufig festgenommen werden.



Der Mann verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Dienststelle. Am Montag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls die Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.