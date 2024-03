UNTERFRANKEN. Der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle hat am Montag in den Räumen der Bereitschaftspolizei in Würzburg 76 neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte beim Polizeipräsidium Unterfranken willkommen geheißen. Zusammen mit diesen wurden auch insgesamt 23 Tarifbeschäftige und Verwaltungsbeamte begrüßt, die in den letzten Monaten neu zur Polizei in Unterfranken gekommen sind.