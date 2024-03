LUDWIGSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Unbekannte brachen vorletzte Woche in eine Wohnung in Ludwigschorgast ein und stahlen Wertgegenstände sowie Bargeld.

Im Zeitraum von Mittwoch, 28. Februar, bis Samstag, 2. März, nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Haus in der Straße „Am Kirschgarten“ in Ludwigschorgast. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen Schmuck sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro und flüchteten unerkannt. Es wurde berichtet.

Am Dienstag, 5. März, nahmen unterfränkische Polizisten in Aschaffenburg, Ortsteil Schweinheim, einen Einbrecher auf frischer Tat fest, als dieser sich widerrechtlich Zugang zu einem Anwesen verschaffte. Ein weiterer Komplize wurde im Zuge der Fahndung ebenfalls festgenommen. Gemeinsame Ermittlungen ergaben, die beiden Tatverdächtigen waren auch für den Einbruch in Ludwigschorgast verantwortlich. Die beiden Georgier wurden zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Haftbefehl gegen den 37-Jährigen und den 32-Jährigen. Beiden sitzen inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Ob die beiden Männer für weitere Einbrüche in Frage kommen, ermitteln nun die Kriminalpolizeien Bayreuth und Aschaffenburg.