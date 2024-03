0518 - Einbruch

Bobingen – Am gestrigen Montag (11.03.2024) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit von 08.15 Uhr bis 09.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Pommernstraße ein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0519 - Diebstahl aus Wohnung

Zusmarshausen - Ein 84jähriger Rentner kochte am Abend des gestrigen Montages sein Essen in seiner EG-Wohnung in der Hochstiftstraße. Zum Lüften öffnete er hierzu seine Terrassentüre. Plötzlich stand im Esszimmer der Wohnung ein bislang unbekannter Mann welcher sich als Kriminalbeamter ausgab.

Der falsche Polizeibeamte wollte die sichere Verwahrung der Wertgegenstände des Rentners überprüfen. Zusammen gingen sie die Wohnung ab. Eine kurze Zeit ließ der Rentner den unbekannten Mann in seiner Wohnung unbeaufsichtigt. In diesem Augenblick entwendete der Unbekannte Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Kurz darauf flüchtete der falsche Polizeibeamte als Beifahrer in einem unbekannten Auto.

Der Unbekannte wird als 35-40 Jahre alt, schlank, blonde kurze Haare, spricht akzentfreies deutsch und gut gekleidet beschrieben.

Hinweise hierzu bitte an die PI Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900.