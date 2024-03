400. Zusammenstoß von drei Pkw, drei Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Montag, 11.03.2024, gegen 13:10 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München von Oberschleißheim in Richtung München. Auf der Staatsstraße 2342 geriet die Frau mit ihrem Mercedes Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte sie mit einem Citroen Klein-Lkw eines 52-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Mittelsachsen.

Der Klein-Lkw wurde durch die Kollision nach rechts in den Grünstreifen abgelenkt. Die 55-Jährige setzte ihre Fahrt auf dem Gegenfahrstreifen fort und kollidierte in Folge dessen mit einem weiteren BMW Pkw, der von einem 28-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau gefahren wurde. Durch den Frontalzusammenstoß kamen beide Fahrzeuge zum Stillstand.

Alle Fahrzeugführer wurden durch die Kollisionen leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten von der Unfallörtlichkeit geschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße über eine Stunde beidseitig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

401. Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Trudering

Am Montag, 11.03.2024, gegen 16:10 Uhr, kam es an der Kreuzung In der Heuluss und Möwestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi Pkw und einem Fahrrad/Pedelec. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah die 71-jährige Radfahrerin mit Wohnsitz in München, welche die Straße In der Heuluss in nördlicher Richtung befuhr den von rechts kommenden Pkw einer 57-Jährigen mit Wohnsitz in München, welche auf der Möwestraße in südliche Richtung fuhr. Die Pkw-Fahrerin erfasste die Radfahrerin frontal, so dass diese auf die Fahrbahn gestoßen wurde.

Die 71-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm und wurde schwer am Kopf verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Gesamtschaden betrug wenige tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

402. Gefährliche Körperverletzung – Haidhausen

Am Montag, 11.03.2024, gegen 18.20 Uhr, kam es in einem kleinen Park in der Kellerstraße zu einem zunächst verbalen Streit zwischen drei männlichen Personen.

Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer einem 36-jährigen polnischen Staatangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit der Faust ins Gesicht, wobei dieser zu Boden ging. Anschließend trat der andere Täter den am Boden Liegenden mit seinen Füßen. Danach flüchteten beide Täter in Richtung Rosenheimer Straße. Eine Passantin konnte den Vorfall beobachten und verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort den 36-Jährigen mit einer blutenden Gesichtsverletzung auf einer Parkbank antreffen. Er bestätigte die Geschehnisse und gab an, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern konnte ein 44-jähriger polnischer Tatverdächtiger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, festgenommen werden. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Sein Mittäter konnte bislang noch nicht festgenommen werden.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kellerstraße und Rosenheimer Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

403. Gefährliche Körperverletzung – Berg am Laim

Am Samstag, 09.03.2024, gegen 18:00 Uhr, verließ ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München mit zwei Freunden ein Lebensmittelgeschäft. Vor dem Eingangsbereich kam es zwischen ihnen und zwei männlichen Personen zu einem Streitgespräch.

Im weiteren Verlauf schlug einer der männlichen Personen mit einem Gegenstand in der Hand in das Gesicht des 15-Jährigen. Anschließend entfernten sich beide von der Tatörtlichkeit. Der 15-Jährige wurde am Auge verletzt und musste sich in Begleitung seines Erziehungsberechtigten in eine Augenklinik begeben.

Anschließend wurde im Nachgang Anzeige auf einer Polizeidienststelle erstattet.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 40 Jahre alt, 174 cm groß, 75 kg, kräftige Statur, dunkelbraune Haare, Vollbart mit Koteletten, russisch/ukrainische Sprache; Bekleidung: Dunkelblaue Jeans, schwarze Lederjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Echardinger Straße und Bad-Schachener-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

404. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Milbertshofen

Am Montag, 11.03.2024, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand im dortigen Mülltonnenraum. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Münchner Berufsfeuerwehr. Daraufhin begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Der Brand konnte kurze Zeit später durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Mülltonnenraum wurde durch den Brand stark verrußt. Eine Mülltonne wurde komplett zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen konnten vor Ausbruch des Brandes mehrere bislang unbekannte jugendliche Personen beobachten, die sich aus dem Mülltonnenraum entfernten.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Neuherbergstraße und Felsennelkenanger (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, insbesondere zu den Jugendlichen im Mülltonnenraum, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

405. Einbruch in Verkaufsladen – Deisenhofen

Am Sonntag, 10.03.2024, gegen 00:30 Uhr, wurde in einen Verkaufsladen eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam über eine Glasschiebetür in den Verkaufsraum ein. Vor Ort wurde ein Tresor samt Inhalt entwendet.Der entstandene Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße, Hubertusstraße und Tisinstraße (Deisenhofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

406. Einbruch in ein Fitnessstudio – Berg am Laim

In der Nacht von Sonntag, 10.03.2024, 19:00 Uhr, auf Montag, 11.03.2024, 06:00 Uhr, wurde in ein Fitnessstudio in Berg am Laim eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in das Anwesen ein. Dabei entwendeten sie mehrere hundert Euro aus einer Registrierkasse. Im Anschluss konnten die Täter unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Engelmannstraße, Hermann-Weinhauser-Straße und Neumarkter Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.