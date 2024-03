Verdacht auf unerlaubtes Glücksspiel - Kriminalpolizei löst Pokerturnier auf - Weitere Verstöße festgestellt

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt Ermittlungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung eines illegalen Glückspiels. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde ein Pokerturnier in einer Goldbacher Gaststätte bekannt. Am Samstagnachmittag erfolgte schließlich die Kontrolle mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Die drei Veranstalter und die Teilnehmer erwarten nun Strafanzeigen.

Dem aktuellen Sachstand nach sind für die Organisation des Pokerturniers die drei Haupttatverdächtigen im Alter von 42, 45 und 57 Jahren verantwortlich. Diese mieteten unter einem Vorwand einen Nebenraum der Gaststätte und veranstalten dort das illegale Pokerturnier.

Unter der Federführung der Kriminalpolizei Aschaffenburg erfolgte am Samstagabend, zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, die Kontrolle der Gaststätte. Hierbei konnten neben den drei Veranstaltern insgesamt 66 Personen festgestellt werden, die zu diesem Zeitpunkt an professionellen Pokertischen spielten.

Gegen die drei Haupttäter wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund der Unerlaubten Veranstaltung eines Glückspiels eingeleitet. Auch die Teilnehmer erwartet eine Strafanzeige wegen der Beteiligung an einem unerlaubten Glücksspiel.

Im Anschluss an die Kontrolle in der Gaststätte wurden von allen Beteiligten die Personalien festgestellt, sowie weitere polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Danach wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Weitere Teilnehmer erwarten zudem Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz, nachdem ein Springmesser und geringe Mengen Cannabis aufgefunden werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen werden nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft fortgesetzt.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. An der Kreuzung Westring / B26 touchierte am Mittwoch gegen 17:05 Uhr die Fahrerin eines roten Seat Leon beim Fahrstreifenwechsel den Smart eines 45-Jährigen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde vor dem DM-Markt in der Herstallstraße ein E-Scooter der Marke Ninebot entwendet.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der ADLER-Filiale ein schwarzer BMW im Bereich des hinteren Kotflügels angefahren.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes entwendeten Unbekannte aus einem Bagger und einer Walze eine größere Menge Diesel. Beide Baumaschinen waren auf einer Baustelle im Lachweg abgestellt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Samstag begab sich ein 55-Jähriger zur Dienststelle der Aschaffenburger Polizei. Er gab an, gegen 14:15 Uhr in der Unterhainstraße einen geparkten VW im Bereich des Außenspiegels touchiert zu haben. Eine Beschädigung konnte er nicht feststellen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, gegen 16:50 Uhr, begingen fünf unbekannte Frauen in der NORMA-Filiale in der Schubertstraße einen Ladendiebstahl. Sie flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen Mercedes mit Offenbacher Zulassung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

LÜTZELBACH, OT HAINGRUND, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch meldete eine 68-Jährige vorsorglich einen Verkehrsunfall. Sie rangierte mit ihrem Skoda "In der Delle" und streifte möglicherweise einen geparkten Audi. Der mögliche Unfallgeschädigte wird gebeten, sich bei der Obernburger Polizei zu melden.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, wurde von einem Firmengelände "An der Miltenberger Straße" ein Radlader samt Schaufel entwendet.

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Eine 54-Jährige rangierte am Samstag gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz der Gärtnerei Löwer und touchierte hierbei einen geparkten BMW. Nach ihren Angaben entstand an beiden Fahrzeugen kein Schaden. Sie meldete den Unfall im Nachgang dennoch bei der Polizei. Der mögliche Unfallgeschädigte wird gebeten, sich bei der Dienststelle in Obernburg zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.