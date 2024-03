BAD STAFFELSTEIN / LKR. LICHTENFELS. Zwei Jugendliche zeigten am Bahnsteig des Bad Staffelsteiner Bahnhofs den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 18:10 Uhr, warteten zwei Fahrgäste am Gleis 2 des Bahnhofs Bad Staffelstein. Aus einer Vierergruppe sprachen Unbekannte die beiden Fahrgäste auf eine rechtsextreme Kleinpartei an. Daraus entwickelte sich ein Streit, dem die beiden Fahrgäste dadurch entgingen, dass sie in den Zug stiegen. Nun zeigten zwei der Unbekannten den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise:

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

13 – 15 Jahre, ca. 160 cm, kräftig, dunkle kurze glatte Haare, rote Jacke mit Reißverschluss, Bluejeans, weiß-blaue Nikes

13 – 15 Jahre, ca. 170 cm, schlank, schwarze Bomberjacke, schwarze Stoffmütze, dunkle Jeans

13 – 15 Jahre, ca. 165 cm, schlank, dunkle Stoppelfrisur, schwarze Bomberjacke, Jeans, schwarze Schuhe

13 – 15 Jahre, ca. 165 cm, schlank, blonde etwas längere Haare, auffällig weiße Adidas-Schuhe, ähnlich Modell Samba

Wer hat am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 18:10 Uhr, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten? Wer wurde ebenfalls am Bad Staffelsteiner Bahnhof aus oben beschriebener Personengruppe angesprochen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter 09561/6450 in Verbindung zu setzen.