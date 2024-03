ABENBERG. (254) Bereits am Mittwochabend (06.03.2024) setzte ein bislang unbekannter Täter einen Schaltkasten in Abenberg (Lkrs. Roth) in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der Unbekannte machte sich gegen 21:45 Uhr an einem Ampelschaltkasten in der Rother Straße Ecke Güssübelstraße zu schaffen. Kurz darauf stand der Kasten in Brand. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand zügig löschen konnte.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Auf Grund der bisherigen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass sich der Täter bei seiner Tat an seiner Hand verbrannt haben könnte. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen seit dem 06.03.2024 Personen aufgefallen sind, die eine Brandverletzung an der Hand aufweisen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl