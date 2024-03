REGENSBURG. Am Mittwoch, den 06. März 2024, vollstreckte die Kriminalpolizeiinspektion (Z) Oberpfalz mit der Unterstützung weiterer Oberpfälzer Polizeikräfte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Bei den Durchsuchungen an den insgesamt elf Objekten, konnten Betäubungsmittel im zweistelligen Kilobereich aufgefunden werden.

In den frühen Morgenstunden des 06. März 2024 fand eine Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizeiinspektion (Z) Oberpfalz statt. Die Durchsuchungen in insgesamt elf Objekten im Stadtgebiet Regensburg wurden weitestgehend zeitgleich vollzogen. Neben den zahlreichen Durchsuchungsbeschlüssen lagen den Ermittler am Mittwochvormittag außerdem bereits Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 31 und 34 vor, welche im Rahmen des Einsatzes vollzogen wurden.

Bei den Durchsuchungen konnten rund 16 Kilogramm Amphetamin, circa 2 Kilogramm Kokain, über 6 Kilogramm Marihuana und circa 500g Crystal beschlagnahmt werden. Eine weitere Substanz in einer Höhe von ca. 6 Kilogramm muss noch einer genauen Stoffuntersuchung vollzogen werden. Hierbei könnte es sich um Streckmittel für die anderen Drogen handeln. Zusätzlich wurden durch die Polizeikräfte eine Vielzahl an Datenträgern, mehrere Mobiltelefone, ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag sowie ein verbotener Teleskopschlagstock sichergestellt.

Aufgrund der Funde bei den Durchsuchungen wurde zwischenzeitlich gegen einen weiteren Mann im Alter von 34 Jahren ein Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Regensburg beantragt. Den drei Männern wird vorgeworfen in den vergangenen Jahren Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Sie wurden deshalb nach ihrer Festnahme einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Diese setzte die Untersuchungshaftbefehle in Kraft. Die zwei deutschen und der tschechische Staatsangehörige wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.