ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am vergangenen Samstag beraubte eine fünfköpfige Gruppe zwei Männer in der Innenstadt von Aschaffenburg. Einer der Täter befindet sich bereits in Untersuchungshaft, nach vier weiteren wird derzeit gefahndet.

Übergriff am Brentanoplatz

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr saßen zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren auf einer Parkbank in der Nähe der Maria Ward Schule. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es hierbei zu einer Auseinandersetzung mit einer fünfköpfigen Gruppe. Die beiden Männer wurden im Zuge dessen geschlagen und mit Pfefferspray besprüht.

Raub in der Südbahnhofstraße

Der jüngere der beiden konnte während des Übergriffs flüchten und sich so in Sicherheit bringen. Der 28-jährige wurde gewaltsam veranlasst, die Täter in seine Wohnung zu führen und durfte bei der anschließenden Absuche nach Wertgegenständen, diese nicht verlassen. In der Wohnung raubten die Täter einzelne Gegenstände und vor allem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Festnahme und Haft

Der 24-jährige der sich zuvor erfolgreich in Sicherheit gebracht hatte, setzte einen Notruf ab und alarmierte dadurch die Polizei. Die Polizisten, die schnell vor Ort waren, konnten noch zwei Täter an der Wohnadresse des zweiten Geschädigten feststellen. Einen 21-jährigen aus der Gruppe der Täter haben die Beamten vorläufig festgenommen, der zweite flüchtete in Richtung Schweinheimer Straße.

Der festgenommene 21-jährige wurde am Sonntagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Die Täter werden als Jugendlich, männlichen Geschlechts und dunkelbekleidet beschrieben.

Haben Sie die Auseinandersetzung im Bereich der Maria Ward Schule gesehen?

Haben Sie Mitglieder der Gruppe in der Südbahnhofstraße oder in der Schwebheimer Straße gesehen?

Können Sie weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern geben?

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg nimmt Hinweise unter 06021/857-1733 entgegen.