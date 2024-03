STARNBERG; In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte eine als Gerätelager genutzte Hütte auf dem Grundstück eines Sportvereins. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Am Samstag, den 09.03.2024, wurde gegen 02:40 Uhr der Brand eines Geräteschuppens auf dem Gelände eines Sportvereins in der Jägersbrunner Straße in Starnberg gemeldet. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages, verletzt wurde niemand.

Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck haben den Brandort im Laufe des heutigen Tages in Augenschein genommen. Hierbei fanden sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter 08141/6120 mitzuteilen.