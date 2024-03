0501 – Versuchtes Tötungsdelikt

- - - In Absprache mit der Staatsanwaltschaft - - -

Innenstadt - Am vergangenen Samstag (09.03.2024) wurde ein 23-Jähriger von einem 42-Jährigen in der Zimmererstraße mit einem Messer angegriffen. Einsatzkräfte nahmen den 42-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22.30 Uhr sprach der 42-Jährige den 23-Jährigen offenbar auf Höhe der Brücke an und es kam zu einem kurzen Gespräch. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog der 42-Jährige im weiteren Verlauf ein Messer und griff den 23-Jährigen damit an Der 23-Jährige wurde dabei schwer am Hals verletzt. Anschließend flüchtete der 42-Jährige.

Der 23-Jährige verständigte den Notruf und wurde durch die eintreffenden Einsatzkräfte erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 42-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig fest. Er wurde am Sonntag (10.03.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 42-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Personen nicht. Die näheren Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Augsburg unmittelbar nach der Tat aufgenommen hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0502 – Trunkenheitsfahrt verhindert

Göggingen – Am gestrigen Sonntag (10.03.2024) stellten Polizeibeamte den Autoschlüssel eines 31-jährigen Autofahrers sicher.

Gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei der alkoholisierte 31-Jährige in seinem Auto schlafend mitgeteilt. Bei der Kontrolle vor Ort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von drei Promille. Die Beamten stellten deshalb die Autoschlüssel des Mannes sicher.

0503 – Auto beschädigt

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (10.03.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Auto in der Maschenbauerstraße Ecke Flurstraße.

In der Zeit von 00.15 Uhr bis 14.00 Uhr verkratzte der bislang Unbekannte den Audi. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0504 - Zeugenaufruf nach Einbruch

Kriegshaber - Am Samstag (09.03.2024) gegen 03.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Werner-Heisenberg-Straße (einstelliger Hausnummernbereich). Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0505 – Rollerdiebstähle im Innenstadtbereich

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (08.03.2024) bis Samstag (09.03.2024) kam es zu mehreren Rollerdiebstählen im Innenstadtbereich.

Im Zeitraum von Freitag (08.03.2024), 18.00 Uhr bis Samstag (09.03.2024), 15.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller in der Fritz-Koelle-Straße zu entwenden. Passanten fanden den Roller beschädigt in einem Gebüsch und verständigten die Polizei.

Zwei weitere Roller wurden im Zeitraum von Freitag (08.03.2024), 23.00 Uhr bis Samstag (09.03.2024), 11.00 Uhr in der Eichendorffstraße entwendet.

Die Besitzer hatten ihre Roller am Freitagabend im Hof und im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Am nächsten Morgen stellten beide Halter den Diebstahl ihres Kleinkraftrads fest. Einer der Roller wurde beschädigt in der unmittelbaren Umgebung an einem Spielplatz entdeckt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0506 – Jugendliche mit gestohlenen Rollern unterwegs

Innenstadt - Am Sonntag (10.03.2024), gegen 04.30 Uhr waren mehrere Jugendliche offenbar mit gestohlenen Rollern in der Böheimstraße unterwegs.

Die Jugendlichen fielen den Einsatzkräften auf, da mit den Rollern über eine rote Ampel fuhren. Beim Erblicken der Streife flüchteten die Jugendlichen zunächst mit drei Rollern in unterschiedliche Richtungen.

Ein Roller, der mit zwei Personen besetzt war, verursachte bei der Flucht einen Unfall mit mehreren Autos und entfernten sich anschließend von der Unfallstelle. Einsatzkräfte stoppte die Rollerbesatzung im Rahmen der Fahndung im Nahbereich. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige Rollerfahrer leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei Roller offenbar entwendet worden waren.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen mehrerer Diebstahlsdelikte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0507 – Fenster beschädigt

Oberhausen – Am vergangenen Samstag (09.03.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe in der Ebnerstraße.

Gegen 22.00 Uhr nahm ein Bewohner einen lauten Knall wahr und stellte daraufhin die beschädigte Fensterscheibe fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0508 – Alkoholisiert unterwegs

Innenstadt – am heutigen Montag (11.03.2024) war ein 40-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Amagasaki-Allee unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 40-Jährigen.

0509 – Auseinandersetzung in einer Bar

Lechhausen – Am heutigen Montag (11.03.2024) bedrohte ein 36-Jähriger mehrere Personen in einer Bar in der Klausstraße und leistete anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 00.15 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und einer anderen Person in der Bar, woraufhin der 36-Jährige die Bar verließ und einen Platzverweis erhielt. Wenig später kam er zurück in die Bar und bedrohte die anwesenden Personen mit zwei Messern. Die Personen brachten sich daraufhin in einem anderen Raum in Sicherheit und verständigten die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 36-Jährigen vor der Bar an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 36-Jährige äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Deshalb brachten die Beamten den Mann in den Polizeiarrest. Hierbei leistete er mehrfach Widerstand gegen die Beamten. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 36-Jährigen.

0510 – Zigarettenautomat entwendet

Stadtbergen – Im Zeitraum von Samstag (09.03.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (10.03.2024), 06.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten aus der Daimler Straße.

Ein Passant fand den Zigarettenautomaten auf einem Feldweg und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die bislang unbekannten Täter den Zigarettenautomaten gewaltsam entwendet und geöffnet. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.