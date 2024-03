München, Konradsreuth, Bamberg – Das Bayer. Landeskriminalamt (BLKA) konnte gemeinsam mit der Polizei Oberfranken und der Polizei Thüringen vier Tatverdächtige nach einer Geldautomatensprengung in Konradsreuth am Sonntagvormittag, den 10.03.2024, festnehmen.

Im Verlaufe der weiteren Maßnahmen konnte auf dem Fluchtweg ein intaktes Sprengpack sichergestellt werden, welches durch die Tatverdächtigen zurückgelassen wurde. Dieses wurde durch Spezialisten der Technischen Sondergruppe (TSG) des Bayer. Landeskriminalamt erfolgreich delaboriert. Die Begutachtung des Festsprengstoffes erfolgt im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des BLKA.

Bei den Tatverdächtigen (männlich) handelt es sich um zwei niederländische, einen türkisch-niederländischen und einen afghanischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 22 und 26 Jahren mit Wohnsitzen in den Niederlanden.

Die Tatverdächtigen wurden am heutigen Montag, 11.03.2024, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg zur Klärung der Haftfrage vorgeführt, welcher gegen alle vier Verdächtigen jeweils Haftbefehl wegen der Vorwürfe des versuchten Mordes, schweren Bandendiebstahls, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Zerstörung von Bauwerken und Diebstahls erließ. Eine direkt bei der Filiale wohnhafte Familie musste evakuiert werden.

Der Geldausgabeautomat war partiell mit einem Banknotenfärbesystem des aktuellen Standards ausgestattet. Dieses löste erfolgreich aus. Teile des eingefärbten Geldes konnten bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden. Das Foyer der Bank, in welchem sich der angegangene Automat befindet, wurde ebenso bereits präventiv in der Nachtzeit von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr geschlossen. Die Täter gingen den Automaten gegen 04:05 Uhr an.

Das BLKA bewertet die bereits veranlassten präventiven Maßnahmen der Sparkasse sehr positiv. Die Täter passen aktuell ihr Vorgehen bereits an die präventiv durchgeführten Maßnahmen an.

Das Bayer. Landeskriminalamt empfiehlt die bereits teilweise umgesetzten präventiven Maßnahmen der Banken konsequent weiter zu verfolgen und somit weitere Hürden für das Vorgehen der skrupellosen Täter zu schaffen. Die Bekämpfung der Geldautomatensprenger hat für das Bayer. Landeskriminalamt sowie die Staatsanwaltschaft Bamberg weiterhin oberste Priorität!

Das gemeinsame und länderübergreifende Vorgehen der Polizei Oberfranken, der Polizei Thüringen, der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Bayer. Landeskriminalamtes hat erneut gezeigt, dass konsequente Strafverfolgung einhergehend mit konkreten präventiven Maßnahmen der Schlüssel zur Bekämpfung des Phänomens der Geldautomatensprengungen in Bayern ist.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt unter Federführung des BLKA sowie unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg.

München, 11. März 2024