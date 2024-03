VIECHTACH, LKR. REGEN. Eine Frau aus dem Stadtgebiet übergab am Freitag (08.03.2024) Bargeld und Wertsachen, nachdem Sie Opfer eines Schockanrufes wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zur Übergabe mit einem männlichen Abholer.

Die 75-Jährige erhielt gegen 15.15 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss von einer vermeintlichen Polizistin. Diese gab an, dass die Tochter der 75-Jährigen mit ihrem Auto eine rote Ampel übersehen und dabei eine Radfahrerin mit einem 2-jährigen Kind erfasst hätte. Das Kind sei verstorben. Die Tochter sitze nun in Untersuchungshaft und komme erst wieder frei, wenn eine Kaution bezahlt werden würde. Nachdem die falsche Polizistin die Handynummer der 75-Jährigen erfragte, erhielt sie darauf auch noch einen Anruf einen falschen Staatsanwaltes. Nachdem die Frau angab, Geld und Goldschmuck zu besitzen, wurde das Telefonat mit der falschen Polizistin beendet.

Der falsche Staatsanwalt überzeugte die 75-Jährige schließlich, Goldmünzen aus einem Schließfach bei ihrer Bank zu holen und samt dem Bargeld an einen bislang unbekannten Mann auszuhändigen. Die Übergabe von Geld, Goldschmuck und -münzen im Wert eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages fand zwischen 17.30 und 18.00 Uhr vor einem Elektrofachgeschäft in der Bäckergasse statt. Die Wertgegenstände befanden sich in einer sogenannten Gobelin-Stofftasche mit Bärenköpfen aufgedruckt.

Der falsche Staatsanwalt wollte anschließend wissen, ob die 75-Jährige noch mehr Geld zur Verfügung hätte. Dies bestätigte sie, hob zusätzlich noch einen niedrigen zweistelligen Betrag ab und fuhr dann nach Hause.

Das Telefonat wurde schließlich beendet, der flasche Staatsanwalt kündigte aber einen weiteren Anruf an. Die 75-Jährige rief nun ihren Sohn an, der wiederum Kontakt zur echten Tochter hatte. Der Betrug fiel so schließlich auf.

Der männliche Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

40 – 50 Jahre alt

kurze bis mittellange braune Haare

ungepflegtes Erscheinungsbild

dunkles Polo-Shirt, dunkle Stoffjacke, Corona-Maske

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten männlichen Abholer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Viechtach unter der 09942/9404-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 11.03.2024, 14.45 Uhr