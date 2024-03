ZORNEDING, VATERSTETTEN, LKR. EBERSBERG; Zwei Einbrüche in Kindergärten aus der vergangenen Woche beschäftigen derzeit die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion in Erding. Ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Fall 1 – Vaterstetten

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von 07.03.2024 (Donnerstag), 21 Uhr, auf 08.03.2024 (Freitag), 07:30 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Kindergarten in der Johann-Strauß-Straße in Vaterstetten. Im Inneren des Gebäudes wurden im Anschluss mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und durchsucht. Aus einem Büro entwendete der Täter einen Tresor, in welchem unter anderem Bargeld aufbewahrt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Fall 2 – Zorneding

Über zwei gewaltsam geöffnete Fenster drang ein bislang Unbekannter in den Kindergarten in der Rosa-Schöpf-Straße in Zorneding ein. Tatzeit war im Laufe des 07.03.2024 (Donnerstag). Neben einem Beuteschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Bargeldbetrags entstand ein erheblicher Sachschaden.

In beiden Fällen konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding ermittelt und bittet Zeugen, die im Bereich der angegangenen Objekte verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter 08122/9680 zu melden.