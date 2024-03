ERDING; Am Abend des gestrigen Tages brannte es in einer Wohnung in Erding. Der Bewohner wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gestern Abend (10.03.2024) bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Lodererplatz gegen 18 Uhr Rauchgeruch, der aus der Nachbarwohnung kam.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten nach Öffnen der betroffenen Wohnung deren Bewohner antreffen und aus dem Gebäude verbringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitt der Senior eine Rauchgasvergiftung, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. In der Wohnung entstand Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zu der bislang unbekannten Brandursache übernommen.