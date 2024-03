DINGOLFING. Aufgrund des Verdachts, dass ein 35-jähriger Mann bestehende Schulden mit Gewalt bei einem Bekannten eingefordert hatte, hat das Amtsgericht Landshut Haftbefehl erlassen.

Am Freitag, 08.03.2024, begegneten sich die beiden Bekannten zufällig am Nachmittag in der Bücklerstraße. Nachdem der 28-jährige Bekannte offenbar Schulden bei dem 35-Jährigen hatte, soll dieser versucht haben, das Geld mit einem Schlag ins Gesicht einzufordern. Der 35-Jährige konnte am nächsten Tag in seiner Wohnung in Dingolfing vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde am Sonntag, 10.03.2024, nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 11.03.2024, 13.50 Uhr