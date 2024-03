395. Größerer Polizeieinsatz – Freimann

Am Sonntag, 10.03.2024, gegen 20.50 Uhr, trafen sich zwei größere Gruppen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Hier kam es in der Folge zu einem Streit zwischen den Personengruppen, bei dem auch Schüsse mit einer Schreckschusswaffe fielen.

Anschließend flüchtete eine Person in ein nahegelegenes Schnellrestaurant. Zwei weitere Personen der anderen Gruppe verfolgten diesen in das Restaurant. Einer der Personen hielt hierbei immer noch die Schreckschusswaffe in der Hand.

Die dort anwesenden Gäste flüchteten daraufhin aus dem Restaurant. Auch die geflüchtete Person und die beiden Täter verließen das Restaurant und weitere Schüsse mit der Schreckschusswaffe wurden abgegeben. Die beiden Täter fuhren anschließend mit einem Pkw Daimler davon.

Mehrere Zeugen verständigten über den Notruf 110 die Münchner Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kam einer Polizeistreife das Fluchtfahrzeug entgegen. Die Polizeistreife folgte dem Fahrzeug, welches mit überhöhter Geschwindigkeit und anderen Verkehrsverstößen flüchtete.

In einer Sackgasse konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. In dem Fahrzeug befanden sich fünf Personen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck. Alle Fahrzeuginsassen (im Alter von 15 bis 21 Jahren und alle mit Wohnsitzen in München) wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeiinspektion gebracht. Im Fahrzeug wurden eine Schreckschusswaffe sowie ein Baseballschläger aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Absuche des Parkplatzes des Verbrauchermarktes konnte weitere Waffen sowie Patronenhülsen aufgefunden werden.

Es wird unter anderem wegen des Delikts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Alle Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Gewalttaten) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

396. Festnahmen von mehreren Tatverdächtigen nach Diebstählen aus Sportumkleiden – Stadtgebiet München

Seit geraumer Zeit verzeichnet das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) einen starken Anstieg an Eigentumsdelikten im Stadtgebiet München. Betroffen sind häufig Umkleideräumlichkeiten auf Sportplätzen und Turnhallen.

Durch Sichtung von Überwachungsaufnahme und anderen kriminalpolizeilichen Maßnahmen ist es nun gelungen sechs Tatverdächtige im Alter von 14 bis 17 Jahren, alle mit Wohnsitzen in München zu ermitteln.

Im Rahmen einer Durchsuchungsaktion konnten dabei diverse Beweismittel sichergestellt werden. Die sechs Tatverdächtigen wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Insgesamt wurden mehrere hundert Euro sowie verschiedene Elektrogeräte, Bekleidung und Geldbörsen entwendet.

Das Kommissariat 52 (Eigentumsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

Hinweis der Münchner Polizei:

• Umkleidekabinen sollten abgeschlossen werden, der Schlüssel sicher verwahrt werden.

• Wertgegenstände, wie z.B. Geldbörsen mit Bargeld, hochwertige Smartphones, AirPods, Over-Ear-Kopfhörer und Armbanduhren sollten generell nicht in Umkleiden aufbewahrt werden, sondern durch Vertrauenspersonen beaufsichtigt werden

• Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen und Personen unverzüglich dem Polizeinotruf.

397. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Freimann

Am Sonntag, 10.03.2024, gegen 12:45 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Motorrad auf dem Frankfurter Ring in Richtung der B13.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BWM Pkw ebenfalls auf dem Frankfurter Ring in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Er wollte an der Kreuzung Am Nordring nach links abbiegen. Der Motorradfahrer wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Der Pkw-Fahrer missachtete den Vorrang des Motorrad-Fahrers und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der 24-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

398. Diebstahl von Medikamenten aus einem Krankenhaus – Großhadern

Am Dienstag, 05.03.2024, zwischen 13:30 und 15:00 Uhr, begab sich ein 23-Jähriger, mit afghanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, in ein Münchner Krankenhaus.

Dort entwendete er einen Arztkittel und eine Patientenakte. Anschließend begab er sich als Arzt verkleidet im Krankenhaus auf Diebestour und entwendete unbemerkt mehrere Wertgegenstände (u.a. Schmuck, Uhren und Bezahlkarten) und Medikamente. Als er sich unberechtigt im Apothekenraum des Krankenhauses aufhielt, wurden Mitarbeiter auf ihn aufmerksam und verständigten den internen Sicherheitsdienst. Dieser hielt den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde durch die hinzugerufene Polizei vorläufig festgenommen.

Die zuvor entwendeten Gegenstände wurden bei ihm sichergestellt. Er wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 06.03.2024 einem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ mittlerweile Haftbefehl.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.