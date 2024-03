VILSHOFEN AN DER DONAU. Am Samstag (09.03.2024) Mittag kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau zwei Fahrgäste in einem Personenzug. Hierbei fanden sie eine größere Menge Bargeld sowie einen gefälschten Ausweis.

Die Fahnder der Grenzpolizei kontrollierten eine 29-Jährige sowie ihren 34-jährigen Begleiter während der Fahrt. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 29-jährige Albanerin neben ihrem Reisepass einen totalgefälschten italienischen Ausweis dabei hatte. Außerdem fanden die Beamten versteckt im gemeinsamen Reisekoffer der beiden Fahrgäste rund 80.000 Euro Bargeld, für die weder die 29-Jährige, noch der 34-Jährige einen plausiblen Grund nennen konnten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen unter anderem hinsichtlich des Verdachts der Geldwäsche übernommen.

Veröffentlicht: 11.03.2024, 12.00 Uhr