Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag gegen 17:30 Uhr wurde am örtlichen Grillplatz eine brennende Restmülltonne festgestellt. Ob diese vorsätzlich oder durch unsachgemäße Müllentsorgung in Brand geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen.



BESSENBACH, OT STRAßBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 11:50 Uhr und 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Würzburger Straße ein geparkter Skoda angefahren.



MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 12:10 Uhr, und Sonntag, 10:10 Uhr, wurde in der Robert-Koch-Straße ein E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, dem 03.03.2024, und Montag, dem 04.03.2024, wurde aus einem Hof in der Wingertstraße ein blau-weißes Mountainbike der Marke Fischer entwendet.



ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 17:00 Uhr, wurde aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Dammer Straße 27 ein rotes Trekkingrad der Marke Pegasus entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, öffnete ein Unbekannter gewaltsam eine Gartenhütte im Bereich Mainflinger Straße / In den Baumstücken. Entwendet wurden mehrere Gartengeräte.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 10:30 Uhr und 14:15 Uhr, wurde in der Oberen Wallstraße ein geparkter Mitsubishi angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.