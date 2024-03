Die 27jährige Polizistin Ramona Hofmeister hat am 9. März 2024 in Winterberg einen historischen Erfolg eingefahren und als erste Deutsche in einer Saison alle drei Kristallkugeln der FIS gewonnen.

In der vergangenen Saison lief es verletzungsbedingt nicht immer optimal. Damals kündigte sie an, weiterhin hart zu arbeiten um wieder ganz oben zu stehen. Mit einer perfekten Saison hat sie ihre Ankündigung dieses Jahr wahr gemacht. Von 13 Saisonrennen hatte sie fünf gewonnen und stand bei drei weiteren auf dem Podest. Nach dem Gesamtsieg und der Kugel im Parallel-Riesenslalom hat sich Hofmeister am Samstag mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Parallelslalom einen Traum erfüllt und Geschichte geschrieben. Dreimal die Kugel in einer Saison: Das hat zuvor keine deutsche Snowboarderin geschafft. Im letzten Rennen der Saison reichte der Bereitschaftspolizistin der Einzug ins Viertelfinale, um alle begehrten Glaspokale zu bekommen. Ihr Vorsprung in der Parallelslalom-Wertung war groß genug. Im Viertelfinale schied Hofmeister gegen Ester Ledecka (Tschechien) aus und landete auf Rang 8.

Bei der Siegerehrung strahlte Frau Hofmeister mit ihren drei Glaspokalen und bedankte sich für die Unterstützer und Wegbereiter im Sport wie auch bei der Bayerischen Polizei.