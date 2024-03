In der Nacht auf Sonntag, den 10.03.2024, gegen 04:09 Uhr, wurde in 95175 Konradsreuth, Weberstraße 6, ein Geldautomat mittels Sprengstoff gesprengt. Der Ausgabeautomat befand sich in einem Geschäftsgebäude im Ortskern von Konradsreuth. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen, sind die Täter mit einem dunklen Pkw, Audi, Typ RS6, geflüchtet.

Aufgrund eines Wildunfalls musste das Fluchtfahrzeug durch die Täter auf der BAB 9, Höhe Bad Lobenstein in Thüringen, abgestellt werden. Die weitere Flucht erfolgte offenbar zu Fuß in östliche Richtung. Im Anschluss der überörtlichen Fahndungsmaßnahmen, an denen Einsatzkräfte aus Thüringen und Bayern beteiligt waren, konnten vier Täter in der Nähe von 07926 Gefell durch Kräfte aus Thüringen festgenommen werden.

Weitere Suchmaßnahmen nach der Beute bzw. weiteren Beweismitteln laufen derzeit. Hierbei waren auch Kräfte der Technischen Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) beteiligt.

Der Warnhinweis an die Bevölkerung, in der näheren Umgebung keine verdächtigen Personen anzusprechen oder gar Anhalter mitzunehmen, wird hiermit widerrufen.

Die weitere Sachbearbeitung wird unter Federführung des Bayer. Landeskriminalamtes unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt.

München, 10. März 2024